О штаммах коронавируса и как защищаться от инфекции, рассказала врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заведующая мобильными бригадами городской поликлиники №11 города Алматы Перуза Арыкова корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала о штаммах коронавируса, и как правильно защищаться людям от вируса.

- Как часто дети болеют COVID-19?

- Дети, как и взрослые, заражаются коронавирусом. Мировая тенденция позволяет предположить, что дети заражаются с меньшей долей вероятности, чем взрослые. У взрослых коронавирусная инфекция протекает тяжелее, и это связано с тем, что у взрослых есть свои сопутствующие заболевания, которые они в жизни приобрели (заболевания сердечно-сосудистой системы, легочной системы, желудочно-кишечного тракта, эндокринные, онкозаболевания и т.д.). А у детей коронавирусная инфекция протекает намного легче, чем у взрослых. Дети, заразившиеся COVID-19, испытывают легкие симптомы, такие как температура, кашель, боли в горле, насморк, ломота в теле и чихание, снижение аппетита, то есть страдают верхние дыхательные пути (нос, рот, горло), поэтому у них проявляются симптомы простуды, вирус не опускается в нижние дыхательные пути - в легкие, и нет картины пневмонии, угрожающей жизни, как у взрослых. И детская иммунная система способна лучше контролировать вирус, локализовать его в верхних дыхательных путях, не дать ему причинить больше вреда и ликвидировать его.

У детей еще развивается иммунная система, и детская неразвитая иммунная система не создает такого же мощного цитокинового ответа, как это происходит у взрослых (резкий иммунный ответ). Дети, как и взрослые с бессимптомным и легким течением могут заражать здоровых людей. Поэтому и закрывались школы, детские сады во время пандемии.

- Как людям защищаться от вируса?

- Это тщательное мытье рук, дезинфекция поверхностей и предметов, социальное дистанцирование. В связи с распространением «дельта»-штамма, изменения клиники инфекции, трансмиссивной передачи, что дети болеют чаще, и сейчас перед нами стоит задача – защитить не только взрослых, но и детей, поэтому планируется вакцинация детей и это будет проводиться только с разрешения их родителей.





- В стране за 2020-2021 годы выявлены Alpha-штамм «британский», Beta-штамм «южноафриканский», Delta-штамм «индийский», Eta-штамм «нигерийский». Что вы можете рассказать о них?





- В природе существует несколько тысяч штаммов вируса SARS-CoV-2. Министерством здравоохранения было проведено генетическое исследование коронавирусной инфекции методом секвенирования положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ в июле – августе текущего года. По итогам секвенирования в 96 образцах в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов (Delta «индийский штамм» - 57 (59,4%), Alpha «британский» - 24 (25%), «уханьский» коронавирус - 10 (10,4%) и Eta «нигерийский» - 5 (5,2%).

«Альфа»-штамм коронавируса SARS-CoV-2 был впервые обнаружен в начале декабря 2020 года во время пандемии COVID-19 в Великобритании. Этот штамм известен под несколькими названиями как «британский» штамм COVID-19» и «Британский штамм коронавируса», он на 74 % более трансмиссивен (заразный).

«Бета»-штамм SARS-CoV-2 был впервые обнаружен в Южной Африке в декабре 2020 года. Исследователи и официальные лица сообщили, что распространенность этого штамма была выше среди молодых людей без каких-либо основных заболеваний, и по сравнению с другими штаммами он чаще приводит к серьезным заболеваниям в этих случаях. «Бета»-штамм SARS-CoV-2 стал движущей силой второй волны пандемии COVID-19 в стране из-за того, что штамм распространяется более быстрыми темпами, чем другие, более ранние штаммы вируса. Ученые отмечают, что этот штамм содержит несколько мутаций, которые позволяют ему легче прикрепляться к клеткам человека.

«Дельта»-штамм SARS-CoV-2 впервые был обнаружен в Индии в октябре 2020 года. Во второй половине апреля 2021 года «индийский» штамм «дельта» попал в Россию и далее распространился по некоторым странам СНГ, который проявлялся клинической симптоматикой: поражение нижних дыхательных путей и ЖКТ.

Eta-штамм «Нигерийский» - впервые был выявлен в декабре 2020 года в 77 странах мира. Клинические признаки: повышение температуры тела, кашель, потеря обоняния и вкуса. По данным ВОЗ, в настоящее время Eta-штамм вируса не так опасен, как другие смертоносные варианты с высокой степенью передачи.

Единственным действенным способом защиты от тяжелого течения и летального исхода является завершенный курс вакцинации против COVID-19. Также для уменьшения риска распространения вируса необходимо соблюдение всех профилактических мер: ношение масок, соблюдение социальной дистанции и личной гигиены.