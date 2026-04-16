Казахстанцев предупредили о схемах с незаконным оформлением страховых полисов

Факты были выявлены в ходе мониторинга специалистами Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Некие лица распространяли в интернете информацию о предоставлении страховых услуг через сайты и страницы в соцсетях, позиционирующие себя как ресурсы страховых организаций.

— Указанные интернет-ресурсы предлагают онлайн-оформление страховых полисов, в том числе по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, в отдельных случаях с использованием наименований лицензированных страховых организаций Республики Казахстан. Кроме того, выявляются случаи реализации таких полисов по стоимости, превышающей установленные тарифы. Вместе с тем установлено, что отдельные лица, предлагающие такие услуги, не имеют лицензии Агентства на осуществление страховой (перестраховочной) деятельности и не зарегистрированы как страховые агенты, — отметили в АРРФР.

В финрегуляторе отметили, что в соответствии с частью второй пункта 6 статьи 18 Закона РК «О страховой деятельности» не допускается осуществление посреднической деятельности страховых агентов по договорам обязательного страхования. Оформлять такие полисы можно только напрямую через лицензированную страховую компанию. В связи с этим Агентство призывает граждан проявлять повышенную бдительность при заключении договоров страхования через интернет.

В целях защиты имущественных интересов граждан АРРФР рекомендует:

Проверять наличие лицензии у страховой организации на осуществление страховой деятельности. Со списком лицензированных страховых компаний можно ознакомиться на сайте Агентства; Критически относиться к рекламным предложениям и оформлять страховые полисы исключительно на официальных сайтах страховых организаций; Не оплачивать посреднические услуги по договорам обязательного страхования, а также не переводить денежные средства на неизвестные банковские счета, телефонные номера и иные реквизиты третьих лиц; Не передавать третьим лицам копии или фотографии личных документов, включая удостоверение личности, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт) и другие персональные данные.

— Напоминаем, что заключение договора страхования через непроверенные интернет-ресурсы может привести к приобретению недействительного страхового полиса и, как следствие, к отсутствию страховой защиты. В случае выявления подозрительных интернет-ресурсов, предлагающих страховые услуги, гражданам рекомендуется сообщать об этом в Агентство, либо обратиться в правоохранительные органы по месту жительства, — заключили в АРРФР РК.

