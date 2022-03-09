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О самопроизвольном сходе снежных лавин предупредили в ВКО

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Марта 2022, 10:51
О самопроизвольном сходе снежных лавин предупредили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - О самопроизвольном сходе снежных лавин предупредили жителей Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями, усилением ветра и повышением температурного фона (дневное время) в горных районах Восточно-Казахстанской области возможен самопроизвольный сход снежных лавин. Лавинная опасность сохраняется с 10 по 13 марта 2022 года. Особо опасными являются 20 очагов вдоль автодорог: «Усть-Каменогорск - Самарское», «Усть-Каменогорск - Зыряновск», «Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка - Северное», «Катон-Карагай – Согорное – Барлык (Печи)», «Катон-Карагай - Рахмановские ключи», на горе «Зубовская», района Алтай», - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

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