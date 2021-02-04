О самочувствии переболевших с коронавирусом рассказал пульмонолог из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Врач-пульмонолог, доктор медицинских наук городской поликлиники №36 Даме Сайланова рассказала о пациентах, перенесших коронавирусную инфекцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечает специалист, после перенесенного заболевания COVID-19 пациенты могут чувствовать себя по-разному, это зависит от тяжести заболевания.

Если больной находился на ИВЛ с поражениями легких больше 75-80%, то длительное время у пациента может сохраняться усталость, мышечная боль, боль в грудной клетке, периодически субфибрильная температура, одышка.

Восстановительной период после перенесенной инфекции может занимать от месяца до года. На месте пораженных участков в легких у таких пациентов остаются стойкие участки пневмофиброза, как бы рубцы, которые заметны при прохождении рентгена. В связи с этим у пациента в большинстве случаях развивается хроническая дыхательная недостаточность и другие хронические заболевания легких.

«У некоторых пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию беспокоит общая слабость, быстрая утомляемость, раздражительность, частая смена настроения, расстройство сна, депрессия, что тоже требует проведения лечебных мероприятий, укрепления организма. Пациентов после тяжелой ковидной пневмонии мы направляем по показаниям в реабилитационной центр, с целью улучшения вентиляции легких, облегчения симптомов беспокойства и депрессии, улучшение качества жизни. Длительность реабилитации составляет до 14 дней. Там они находятся под наблюдением врачей реабилитологов, с пациентам с депрессивным синдромам работают психологи, проводятся физиотерапевтические процедуры, массаж грудной клетки», - рассказала Даме Сайланова.

У тех, у которых поражение лёгких было незначительное до 50-60%, лёгкие восстанавливаются в течение 5-6 месяцев. У некоторых раньше. Все зависит от состояния организма.

Восстановление после пневмоний различного происхождения - процесс небыстрый, отмечает врач. Время на восстановление у каждого человека разное - в зависимости от возраста, общего состояния организма и сопутствующих хронических заболеваний.

В завершение специалист посоветовала перенесшим коронавирусную инфекцию, принимать витамины групп D и B, активнее двигаться, выполнять дыхательную гимнастику, чаще прогуливаться на свежем воздухе, питаться богатой белками пищей, побольше есть фрукты и овощи, пить много жидкости, бульоны.