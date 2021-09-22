О росте лесных пожаров заявили в МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев заявил о росте лесных пожаров в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наблюдается рост лесных пожаров на 11,9% и снижение степных пожаров на 19,3%. В целях недопущения и снижения риска возникновения природных пожаров центральными и местными исполнительными органами проводится комплекс превентивных мер», - сказал Ерлан Турегелдиев на брифинге в СЦК.

Он напомнил о том, что утвержден Межведомственный план мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров в пожароопасный сезон 2021 года.

«Нашими подразделениями проводится профилактическая работа – это проверки готовности к пожароопасному периоду. За истекший период проведено 14 тысяч совместных рейдов», - отметил спикер.

По его словам, к административной ответственности привлечено более 3 тысяч лиц за несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигание стерни и другие нарушения правил пожарной безопасности на общую сумму более 18 млн тенге.

«Необходимо отметить, что пожароопасный период по стране завершается в ноябре текущего года и работа в данном направлении продолжается», - заключил Е. Турегелдиев.

Ранее начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев рассказал о работе по борьбе с пожарами в 2021 году.