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    15:12, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    О росте лесных пожаров заявили в МЧС РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев заявил о росте лесных пожаров в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наблюдается рост лесных пожаров на 11,9% и снижение степных пожаров на 19,3%. В целях недопущения и снижения риска возникновения природных пожаров центральными и местными исполнительными органами проводится комплекс превентивных мер», - сказал Ерлан Турегелдиев на брифинге в СЦК.

    Он напомнил о том, что утвержден Межведомственный план мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров в пожароопасный сезон 2021 года.

    «Нашими подразделениями проводится профилактическая работа – это проверки готовности к пожароопасному периоду. За истекший период проведено 14 тысяч совместных рейдов», - отметил спикер.

    По его словам, к административной ответственности привлечено более 3 тысяч лиц за несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигание стерни и другие нарушения правил пожарной безопасности на общую сумму более 18 млн тенге.

    «Необходимо отметить, что пожароопасный период по стране завершается в ноябре текущего года и работа в данном направлении продолжается», - заключил Е. Турегелдиев.

    Ранее начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев рассказал о работе по борьбе с пожарами в 2021 году.

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Происшествия, ЧС Природа Экология Происшествия
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