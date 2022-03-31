О росте цен на жилье высказались в Ассоциации застройщиков Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков рассказал о тенденции по росту цен на жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многие проговаривают, что цена на жилье упадет. С 2020 года мы видим постоянный тренд по росту стоимости. Эти тренды задают разные направления. Одним из таких основных трендов является стоимость строительных материалов. Второе, решение госорганов, акиматов. Условно, акимат столицы и Алматы решили снизить объемы строительства. Соответственно, это сразу же ударило по цене. Застройщики компенсируют свои потери за счет увеличения стоимости. Это логичный механизм. Подходы к ценообразованию и регулированию в сфере строительства должны быть более мягкими и обсуждаться в коллаборации бизнеса и государства», - прокомментировал Виктор Микрюков во время конференции в Нур-Султане.

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