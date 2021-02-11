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    17:18, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    О росте цен на металлопродукцию заявили казахстанские машиностроители

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Союза машиностроителей Казахстана (СМК) заявил о росте цен на металлопродукцию в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал Мейрам Пшембаев, несмотря на проблемы, вызванные пандемией коронавируса, машиностроение Казахстана демонстрирует стабильную динамику роста объема производства и экспорта готовой продукции.

    «Но есть один главный фактор, который серьезно снижает нашу конкурентоспособность. Это импорт стального литья и рост цен на них. За последние 4 месяца этот рост достиг 50%», - сказал глава Союза машиностроителей Казахстана в ходе Samruk Business Forum 2021.

    По его словам, прогнозы экспертов говорят о том, что как минимум, рост цен на металлопродукцию сохранится до конца 2021 года. В связи с этим, председатель СМК попросил фонд «Самрук-Қазына» пересмотреть закупочные цены в сторону увеличения.

    «Если оставить в силе прежние цены, то это сильно ударит по платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий машиностроения», - считает Мейрам Пшембаев.

    Также глава Союза предложил предусмотреть в ближайших планах строительство сталелитейного завода в стране.

    «Сегодня мы ежегодно импортируем до 700 тысяч тонн заготовок из легированных сортов стали и чугунного литья. Деньги уходят за рубеж», - посетовал глава Союза.

    М. Пшембаев отметил, что строительство сталелитейного завода решит сразу несколько задач, в том числе снизит цену материалов, увеличит казахстанское содержание и повысит конкурентоспособность отечественных предприятий на внутреннем и экспортном рынках.

    «Предстоящие 3-4 года станут ключевыми с точки зрения развития всей промышленности, в том числе и казахстанского машиностроения», - заключил он.

    Напомним, ранее сообщалось, что Глава государства принял участие в форуме поддержки отечественных предпринимателей Samruk Business Forum.



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