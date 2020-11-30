О роли парламентской оппозиции рассказал Марат Бекетаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О роли парламентской оппозиции, а также о процессе создания партии рассказал министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть поручение Президента об оппозиции в Парламенте. Речь идет о том, что в Парламенте есть победившая партия, правящая партия и есть другие партии, которые не получили большинства в Парламенте, но у них есть депутатские места. Для того, чтобы голос этих партий был более четко и ясно слышен, были внедрены механизмы. Этот законопроект, который был предложен партией «Ак жол» о том, что у таких партий которые находятся в Парламенте, но не имеют большинства, были гарантированы квоты по председателям комитетов и по секретарям комитетов. Был этот законопроект принят и у такой партии квоты на одного председателя комитета в Мажилисе и двух секретарей комитетов в Мажилисе», - пояснил в ходе онлайн-брифинга в СЦК министр юстиции.

Марат Бекетаев отметил, что у такой партии есть право инициировать правительственные часы в Мажилисе и определять тему обсуждения, вместе с тем у партий есть право быть заслушанным на любом мероприятии нижней Палаты. Эти механизмы, по словам министра, обеспечивают более четкий и ясный голос в Мажилисе.

Также глава Минюста ответил на вопрос журналистов, подавали ли на регистрации оппозиционные партии перед выборной кампанией.

«Действительно, были заявки. Я бы не назвал заявки оппозиционными, просто группы людей направляли заявки в Министерство юстиции для того, чтобы начать процедуру создания политической партии. Эти заявки были не соответствующими правилам, определенным в законодательстве, поэтому были отказы. У этих групп людей есть возможность заново исправить все ошибки и подать такие заявки. Но надо понимать, что создание партии - это очень сложный и дорогостоящий процесс. Это не так, чтобы гражданин захотел создать партию и сдал документы на регистрацию. Он должен показать, что пользуется авторитетом, у него есть единомышленники, ресурсы для создания политпартии. На это нацелено требования закона по процедуре регистрации», - объяснил Марат Бекетаев.





Акбота Кузекбай