О риске заболевания другими болезнями после коронавируса рассказала врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врач-инфекционист городской клинической больницы №5 управления общественного здоровья Алматы Ольга Антипова ответила, могут ли появиться другие заболевания после коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Врач рассказала о важности реабилитации.

«Все должны стремиться к полному восстановлению. Реабилитация именно для этого предназначена, чтобы восстановить полностью все функции организма. Но опять же, это зависит от того, какие еще фоновые заболевания существовали у пациента в этот период. Также могут появиться новые заболевания. Мы знаем, что, когда идет тяжелая форма, бывает тяжелое поражение легких, после этого поражается сосудистая система, образуются тромбы. Также те препараты, которые они получают, особенно противовирусные, имеют токсические действия на почки, печень, сердце. Поэтому, если были какие-то изменения в организме, они могут усугубиться. Но после реабилитации где-то в течение 4-6 месяцев пациенты восстанавливаются, но у них остается то, что было до заболевания КВИ», - сказала она.

Она также заявила, что люди после вакцинации тоже болеют, но в легкой форме.