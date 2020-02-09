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О риске формирования склонового стока предупредили жителей южных регионов

9 Февраля 2020 16:48
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О риске формирования склонового стока предупредили жителей южных регионов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 9-12 февраля в предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей сохраняется риск формирования склонового стока, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ДЧС города Алматы.

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В связи с сохранением положительного температурного фона и прогноза осадков местами сильных 9-12 февраля в предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей и прилагающей территориях города Алматы имеется риск формирования склонового стока, сообщили в ДЧС.


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Ключевые слова: Алматы, Алматинская область, Жамбылская область, Туркестанская область, Казгидромет, Погода,
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