О риске формирования склонового стока предупредили жителей южных регионов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 9-12 февраля в предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей сохраняется риск формирования склонового стока, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ДЧС города Алматы.

В связи с сохранением положительного температурного фона и прогноза осадков местами сильных 9-12 февраля в предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей и прилагающей территориях города Алматы имеется риск формирования склонового стока, сообщили в ДЧС.