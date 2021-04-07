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    13:07, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    О результатах работы Нацсовета рассказал Берик Уали

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О результатах работы Национального совета общественного доверия рассказал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в ходе интервью на телеканале «Хабар 24», передает МИА «Казинформ».

    «Говоря о НСОД, отмечу, что сегодня среди общественности много негативных высказываний об его деятельности. Говорят, что нет каких-либо ощутимых изменений от их работы, что это просто очередное мероприятие», - обратился к гостю программы ее ведущий Ануарбек Жалел.

    «Не соглашусь с таким высказыванием. В рамках НСОД принимается большое количество законов. В этом направлении помощник Президента Ерлан Карин через свой Телеграм-канал и интервью в СМИ постоянно информирует о работе, проводимой Советом. Кстати, инициатива о принятии Закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» прозвучала именно на заседании НСОД. Вопросы, касающиеся защиты детей от сексуального насилия также поднимались на заседании НСОД, после чего был ужесточено законодательство в этой сфере. Если взять земельный вопрос, который волнует все общество. С учетом ожиданий народа Президент, воспользовавшись своим правом законодательной инициативы, внес проект закона о запрете продажи и аренды земли иностранцам. На сегодняшний день законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента, его планируется обсудить в первой декаде апреля в первом чтении. Все это - результаты работы НСОД», - сказал Берик Уали.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Общество
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