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О реформе судебной системы рассказал Касым-Жомарт Токаев

29 Января 2022 22:18
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О реформе судебной системы рассказал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о реформе в судебной системе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Прямо нужно сказать, что судейская система вызывает законную озабоченность. Сейчас это реформа осуществляется. Как она осуществляется, какими темпами - это, конечно же, вопрос дискуссионный. Но она осуществляется. Я на встрече с предпринимателями говорил о создании коллегии по административным делам, ее раньше не было, которая специализируется на рассмотрении предпринимательских проблем, инвестиционных споров. Мы сейчас значительно усиливаем статус Высшего судебного совета, который должен играть определяющую роль в принципе при подборе судей», - сказал во время эксклюзивного интервью телеканалу «Хабар» Касым-Жомарт Токаев.

«Мы направляем в судейский корпус людей, которые, возможно, не являются профессиональными судьями, но невсегда ведь быть профессиональным судьей - это не гарантия того, что он судит честно. Мы направляем специалистов, в том числе в области корпоративного сектора и других отраслях. То есть нужно разнообразить профессиональный статус, профессиональный состав судей, и, конечно же, главный критерий - это добросовестность и честность», - отметил Президент Казахстана.



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#Президент Казахстана   #Суды  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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