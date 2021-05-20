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О развитии «зеленого пояса» в столице рассказал Алтай Кульгинов

20 Мая 2021 19:44
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О развитии «зеленого пояса» в столице рассказал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как развивается «зеленый пояс» в Нур-Султане рассказал аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу градоначальника в сети Instagram.

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«Зеленый пояс» столицы является щитом города! Учитывая, что в городе резко континентальный климат, «зеленый пояс» позволяет не только значительно улучшить экологию, но и смягчить климатические условия.

Наша задача – подпитывать «зеленый пояс», который по праву является легкими города. Только в этом году на данной территории высадим почти 900 тыс. сеянцев. Из них половину уже высадили. Всего же на территории «зеленого пояса» растет более 9,6 млн деревьев и около 1,8 млн кустарников.


Помимо этого, также занимаемся развитием фауны. Для увеличения роста численности птиц, в том числе фазанов, провели работы по расширению и реконструкции фазанария. Это позволяет нам увеличить количество фазанов до 2 тыс. птиц в год. Разведение фазанов, к примеру, является биологическим способом защиты от вредителей (насекомых), также способствует расширению ареала обитания фазанов. Кроме того, на территории «зеленого пояса» также обитают зайцы, лисы, корсаки, куропатки и т.д.


Также на территории пояса проводим работы по строительству конной тропы. Для активного проведения досуга обустроим площадки для скейтбординга, установим теннисные, футбольные площадки, детские игровые зоны и т.д. Также проложим дороги для пеших прогулок и занятий кросс-кантри. Кроме того, расширяем сеть велодорожки, которая полюбилась нашим горожанам.



Вблизи «зелёного пляса» на базе существующего ипподрома ведём строительство конно-спортивного комплекса для реабилитации детей с особыми потребностями. Саму базу ипподрома будем развивать по 3 направлениям: иппотерапия, проведение и подготовка к национальным и классическим видам спорта, также туристические маршруты - в данной местности будет развита конная прогулка.

Таким образом, «зеленый пояс» помимо щита города также является местом притяжения для горожан и гостей столицы, которое становится все более комфортным и привлекательным для времяпровождения на свежем воздухе», - заключил аким.




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#Нур-Султан   #Экология   #Акимат   #Строительство  
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