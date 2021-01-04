О развитии транспортной инфраструктуры в Павлодаре рассказали кандидаты в депутаты от «Nur Otan»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре для безопасности студентов построят надземный пешеходный переход через улицу Мира. Об этом сообщил кандидат в депутаты Павлодарского городского маслихата от партии «Nur Otan» Кобланбек Кожин, передает МИА «Казинформ».

4 января партийцы в режиме онлайн встретились с представителями малого и среднего бизнеса.

«Одна из задач, которую ставит перед собой партия «Nur Otan» - повышение качества автомобильных дорог. В ближайшие пять лет мы будем добиваться проведения среднего ремонта 50 городских улиц. Их общая протяженность - около 80 километров, - отметил Кобланбек Кожин. - В 2021 году будут отремонтированы 10 улиц, в том числе - улицы Ледовского, Баян батыра, Гагарина, Донецкая. В 2022 году отремонтируют 11 улиц, в 2023 году – еще 8 улиц. Мы как партийцы добиваемся строительства надземного пешеходного перехода по улице Мира, рядом с ПГПУ», - сказал К. Кожин.

О развитии городской транспортной инфраструктуры рассказал кандидат в депутаты и руководитель АО «Трамвайное управление» Муслим Махмудов. Он заверил, что до 2023 года будет построена новая трамвайная ветка от улицы Ладожская до кольца на аэропорт.

«В 2020 году мы сделали «бесшумные перекрестки», заменили рельсошпальную решетку. Автомобилисты должны были почувствовать, насколько стало комфортнее. В 2021 году полностью охватим проспект Назарбаева, завершим работы на Машхур Жусупа. Продолжится ремонт путевого хозяйства и контактной сети», - сообщил Муслим Махмудов.

Оплачено из средств Избирательного фонда города Павлодар Павлодарской области партии «Nur Otan»