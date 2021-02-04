О развитии и росте кооперации между странами ЕАЭС рассказал эксперт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Российский экономист и политик, действующий член коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев рассказал о росте развития кооперации производства в стране после Послания Президента Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в Алматы, Сергей Глазьев отвечая на вопросы журналистов, оценил роль взаимных кооперационных поставок государствами-членами ЕАЭС.

«Больше половины международного торгового оборота приходится на кооперационные поставки, когда совместные корпорации, которые формируют длинные технологические цепочки, работают вместе по созданию конечного продукта и таким образом сочетают свои конкурентные преимущества. Представительство Казахстана в этом году, если вы посмотрите Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева, в качестве ведущего приоритета нашей деятельности, то оно определило рост развития кооперации производства», - сказал С.Глазьев.

Спикер отметил, что второй этап российской Евразийской интеграции начинается с принятием стратегических направлений развития Евразийского экономического союза до 2025 года.

«У нас появляется целый ряд новых функций и задач. И нам предстоит создать механизмы поддержки экономического роста. В целом этот документ включает 330 мер механизмов, которые сгруппированы в один из направлений. Все они, так или иначе, направлены на содействие экономическому развитию», - сказал он.

Ранее член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Эмиль Кайкиев рассказал об изменениях для производителей и потребителей электроэнергии с началом функционирования общего рынка электроэнергии.

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