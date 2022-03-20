О развитии дорожной инфраструктуры в Нур-Султане рассказал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в сети Instagram рассказал о развитии дорожной инфраструктуры города, передает МИА «Казинформ».

«Как я ранее говорил, на еженедельной основе провожу личный прием граждан. Это позволяет, как точечно охватить социальной помощью большее количество горожан, так и за счет решения, казалось бы, вопросов одной семьи, решить вопросы на системном уровне.

Сегодня ряд вопросов касался дорожной инфраструктуры. Как вы знаете, в столице ежегодно растет количество людей, следовательно, и автотранспорта на дорогах становится больше. В часы пик наблюдаются заторы на дорогах. Для системного решения данного вопроса в городе ведем строительство двух автомобильных мостов, которые значительно разгрузят движение на дорогах. В ноябре 2021 года возобновили строительство моста по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль. Ранее там были судебные тяжбы, сразу после решения всех процедурных моментов, строительство моста было возобновлено. Этот мост позволит обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем. Данный мост планируем завершить в 2023 году.

Кроме того, также ведем строительство моста по проспекту Улы дала. Он также позволит разгрузить пр. Мангилик ел, ул. А. Байтурсынова, Р. Кошкарбаева, Ж. Нажимеденова, район Nova city, аллею «Мынжылдык», повысит доступность нового вокзала «Нурлы жол», жилые массивы Тельман и Промышленный, района гипермаркета Метро, пр. Жумабаева, ул. Жургенова и др. Планируем завершить строительство данного моста в этом году.

Кроме того, с наступлением благоприятных погодных условий приступим к строительству и ремонту дорог. Отопительный сезон в городе длится 7 месяцев, что значительно сокращает сезон благоустройства, а суровые климатические условия, в том числе влияют на состояние дорог. Тем не менее, подрядчикам ставим высокие требования - некачественную работу не принимаем. Только за последние два года мы отремонтировали 300 улиц. С акцентом на правую часть города и жилые массивы», - написал аким столицы.







