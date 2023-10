О развитии человеческого капитала в Казахстане говорили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошёл форум «Развитие человеческого капитала в Казахстане», на котором были обсуждены проблемы эффективности технического и профессионального образования (ТИПО) и обеспечения NEET компетенцией и работой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Not in Education, Employment, or Training (NEET) в переводе с английского означает – не учатся, не работают и не проходят переподготовку. Именно молодые люди до 30 лет, не имеющие высшего образования и постоянного места работы стали основными участниками январских массовых беспорядков. О том, как помочь NEET получить необходимую квалификацию и в последующем найти работу, и говорили в Атырау профессионалы в области технического и профессионального образования.

«Профессионалы в области развития ТИПО и потенциальные работодатели прибыли в Атырау из разных регионов, чтобы изучить опыт сотрудничества с крупным бизнесом. Обновление обучающих и тестовых программ дает возможность казахстанцам получить международно признанный сертификат, который позволит обучившимся трудоустроиться по полученной специальности в любой стране или компании мира, где признается NCCER, в том числе США. То есть это не только повышает компетентность рабочих, но и расширяет их возможности, открывая доступ к работе на крупнейших проектах мира. Связано это с тем, что нефтегазовая, горнорудная, строительная отрасли - глобальные и стандарты работы приблизительно одинаковые. Есть целый ряд профессиональных ассоциаций, разработавших стандарты и требования по программам обучения в этих сферах. Именно на эти стандарты полагаются профессионалы в развитых странах, они являются основой - подтверждением знаний и навыков конкретного человека. Ведь сварщик, он и в Африке сварщик. Но когда его навыки подтверждает, к примеру, сертификат NCCER, это для работодателей по всему миру «знак качества». Также в нефтегазовой сфере популярны: API 510 Pressure Vessels Inspectors certification - специализируется в инспекции резервуаров с высоким давлением, AAPG - специализируется в промысловой геологии, NEBOSH - специализируется в промышленной безопасности. Организации, которые разработали стандарты, к примеру, в логистике APICS, в работе по кадрам HRCI есть во всех направлениях деятельности, и все они могли бы быть доступны студентам колледжей Казахстана, в зависимости от того, в какой сфере молодой человек планирует работать», - рассказал директор APEC Training Center Аскар Секербаев.

Несмотря на то, что сегодня международную аккредитацию NCCER получило только ТОО «APEC Training Center», колледжи других регионов также заинтересованы в том, чтобы предоставлять своим выпускникам сертификаты международного образца. Для этого в рамках форума состоялась онлайн встреча колледжей с представителями зарубежных организаций NCCER, City & Guilds, Finch Global. Руководители учебных заведений ознакомились с требованиями международных стандартов подготовки кадров (отраслевой аккредитации), алгоритмом прохождения аккредитации и взаимодействия колледжей с работодателями.

По итогам Форума, НАО «Talap» управления образования Актюбинской области, а также Талдыкорганский высший политехнический колледж подписали меморандумы о содействии в получении международной аккредитации с APEC training center. Кроме того, участники форума обсуждают возможность создания единой диалоговой площадки для обмена опытом и сопровождения колледжей начинающих процесс международной аккредитации. Также участники договорились о необходимости создания единой базы сертифицированных специалистов для нового Казахстана и внесении изменений в нормативно правовые акты для создания условий прохождения международной аккредитации колледжами и содействия трудоустройства выпускников.