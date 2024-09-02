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    12:01, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    О развитии аэрохабов высказался Глава государства

    Авиация Нацгвардии продолжает доставлять гуманитарную помощь в пострадавшие от паводка районы РК
    Фото: Нацгвардия РК

    Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где поручил внимательно присмотреться к развитию воздушных маршрутов в стране и инфраструктуры аэропортов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Важнейшая задача — развитие аэрохабов. В Казахстане ежегодно обрабатывается около 150 тысяч тонн авиагрузов. В ближайшие четыре года этот показатель можно увеличить в два раза. Предстоит создать все условия для расширения возможностей наших аэропортов по транспортировке грузов. В зоне пристального внимания должно быть развитие внутренних авиамаршрутов, особенно это касается вопроса инфраструктуры на основных туристических объектах. Взлетно-посадочные полосы курортных зон Балхаша и Алаколя уже модернизированы. Предстоит раскрыть потенциал курортных зон Катон-Карагая, Зайсана и Кендирли. В курортных зонах нужно строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры. За счет Фонда развития промышленности следует приобрести воздушные суда малой авиации, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Он особо отметил, что при реализации туристических проектов важно не нарушить экологический баланс, избежать ущерба природе.

    Ранее в Минтранспорте РК прокомментировали частые повреждения самолетов в аэропорту Астаны.

    Теги:
    Авиация Касым-Жомарт Токаев Аэропорт Послание Президента РК-2024
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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