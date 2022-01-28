О расследованиях по случаям массовых беспорядков высказался Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства прокомментировал произошедшие беспорядки в Казахстане, отметив, что расследования будут осуществляться в рамках закона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.

«Мы приняли срочные меры, сумев дать отпор террористам, мародерам. Мы восстановили законность и общественный порядок. Мы сохранили целостность нашего государства», - сказал во время съезда партии «Nur Otan» Касым-Жомарт Токаев.

«Компетентные органы проводят расследование в целях выявления и привлечения к ответственности виновных лиц. Не должно быть сомнений, что эта работа будет осуществляться только в рамках закона. Все будет осуществляться под контролем Генеральной прокуратуры и моим личным контролем. Мы в обязательном порядке будем соблюдать права человека», - подчеркнул Глава государства.