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О расследованиях по случаям массовых беспорядков высказался Президент Казахстана

28 Января 2022 15:32
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О расследованиях по случаям массовых беспорядков высказался Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства прокомментировал произошедшие беспорядки в Казахстане, отметив, что расследования будут осуществляться в рамках закона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.

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«Мы приняли срочные меры, сумев дать отпор террористам, мародерам. Мы восстановили законность и общественный порядок. Мы сохранили целостность нашего государства», - сказал во время съезда партии «Nur Otan» Касым-Жомарт Токаев.

«Компетентные органы проводят расследование в целях выявления и привлечения к ответственности виновных лиц. Не должно быть сомнений, что эта работа будет осуществляться только в рамках закона. Все будет осуществляться под контролем Генеральной прокуратуры и моим личным контролем. Мы в обязательном порядке будем соблюдать права человека», - подчеркнул Глава государства.


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#Президент Казахстана   #Происшествия   #Нур Отан   #Алматинская трагедия   #Съезд "Nur Otan" - 2022  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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