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О работе такси в условиях карантина рассказали в акимате Алматы

21 Марта 2020 14:36
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О работе такси в условиях карантина рассказали в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как в Алматы работает такси в условиях карантина, рассказал руководитель управления городской мобильности Сагындык Телебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По такси. В реестре у нас таксопарки официально не состоят. Шесть автопарков изъявили желание попасть в этот реестр. По данным шести таксопарков, согласно нормативным требованиям, у них проводятся медосмотры водителей, а также автомойка салона и кузова каждого транспорта», - пояснил он.

Он также добавил, что на время ЧП все парковки тротуарного типа в городе работают бесплатно.

Помимо этого, Сагындык Телебаев добавил, что после введения ЧП некоторые маршруты общественного транспорта изменились.

«Пригородные маршруты на сегодня практически не работают. Наши маршруты доезжают до блокпостов, и люди могут до центра города доехать беспрепятственно», - пояснил он, отвечая на вопросы жителей микрорайона Калкаман.

Ранее он сообщал, что в Алматы на 64% сократился пассажиропоток в автобусах и на 70% - в метро.


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Ключевые слова: Алматы, Транспорт, Коронавирус,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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