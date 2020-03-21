О работе такси в условиях карантина рассказали в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как в Алматы работает такси в условиях карантина, рассказал руководитель управления городской мобильности Сагындык Телебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По такси. В реестре у нас таксопарки официально не состоят. Шесть автопарков изъявили желание попасть в этот реестр. По данным шести таксопарков, согласно нормативным требованиям, у них проводятся медосмотры водителей, а также автомойка салона и кузова каждого транспорта», - пояснил он.

Он также добавил, что на время ЧП все парковки тротуарного типа в городе работают бесплатно.

Помимо этого, Сагындык Телебаев добавил, что после введения ЧП некоторые маршруты общественного транспорта изменились.

«Пригородные маршруты на сегодня практически не работают. Наши маршруты доезжают до блокпостов, и люди могут до центра города доехать беспрепятственно», - пояснил он, отвечая на вопросы жителей микрорайона Калкаман.

Ранее он сообщал, что в Алматы на 64% сократился пассажиропоток в автобусах и на 70% - в метро.