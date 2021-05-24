О работе по внедрению дизайн-кода в стиль города сообщили в акимате Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном акимате рассказали о работе по приведению улиц города в соответствие с избранным дизайн-кодом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благоустраивать реконструируемые улицы в Нур-Султане будут в соответствии c дизайн-кодом. При реконструкции улиц будут приводиться в соответствие не только тротуары, парковочные места, но и входные группы зданий, вывески, уличная мебель и многое другое. Основная цель дизайн-кода – упорядочить городскую среду. Наверняка все заинтересованы, чтобы вывески и указатели были согласованы в одном стиле и не были расположены хаотично», - сообщили в акимате в ответ на запрос редакции.

Сам дизайн-код опубликован на сайте Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана.

«В рамках дизайн-кода в столице проведена классификация уличного пространства существующей улично-дорожной сети, разработаны возможные варианты профилей и определены функциональные зоны улиц. При проектировании улиц был учтён опыт зарубежных стандартов, согласно которым выделяются следующие элементы нормирования: проезжая часть, пешеходные дорожки (тротуары) с местами кратковременного отдыха, велосипедные дорожки, остановки транспорта, парковки, уличная мебель, элементы рекламы, навигации, пешеходные переходы, обустройство улиц для маломобильных групп населения, уличное функциональное и архитектурное освещение и озеленение, включая ландшафтный дизайн», - говорится в ответе.

В акимате подчеркнули, что дизайн-код необходим для придания городу целостного образа. Он создает каркас для воплощения индивидуальных архитектурных решений, принимающих во внимание человеческий масштаб, климатические особенности города, инклюзивный дизайн, а также развитие активной городской среды.

Напомним, по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева был разработан дизайн-код столицы Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана. Документ был утвержден маслихатом города Нур-Султан в декабре 2019 года.

Проект дизайн-кода является инструментом по внедрению единого архитектурного стиля, основные параметры которого прописаны в Законе Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

Некоторые предприниматели – владельцы магазинов и стоматологических клиник уже охотно перестраивают входные группы по дизайн-коду.