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    16:27, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    О прямой ответственности акимов за отопительный сезон напомнил Касым-Жомарт Токаев

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сейчас главное, чтобы предстоящий отопительный сезон прошел в штатном режиме – это прямая ответственность акимов всех регионов. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Состояние коммунальных сетей – это системная проблема, которая зрела годами и стала следствием неправильной тарифной политики. В целом, нужно находить баланс между необходимостью сдерживать тарифы и потребностью в инвестициях в инфраструктуру. Это базовый принцип. Сборы на инвестиции должны расходоваться только на эти цели, а не превращаться в источник необоснованной прибыли для собственников. В Послании я поручал перейти к новой тарифной политике на монопольных рынках «Тариф в обмен на инвестиции». Жду от Правительства конкретных результатов в этом направлении. Сейчас главное, чтобы предстоящий отопительный сезон прошел в штатном режиме – это прямая ответственность акимов всех регионов», - заявил Касым-Жомарт Токаев.


    Теги:
    Президент Казахстана Павлодарская область Отопительный сезон Президент
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