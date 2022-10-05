О прямой ответственности акимов за отопительный сезон напомнил Касым-Жомарт Токаев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сейчас главное, чтобы предстоящий отопительный сезон прошел в штатном режиме – это прямая ответственность акимов всех регионов. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Состояние коммунальных сетей – это системная проблема, которая зрела годами и стала следствием неправильной тарифной политики. В целом, нужно находить баланс между необходимостью сдерживать тарифы и потребностью в инвестициях в инфраструктуру. Это базовый принцип. Сборы на инвестиции должны расходоваться только на эти цели, а не превращаться в источник необоснованной прибыли для собственников. В Послании я поручал перейти к новой тарифной политике на монопольных рынках «Тариф в обмен на инвестиции». Жду от Правительства конкретных результатов в этом направлении. Сейчас главное, чтобы предстоящий отопительный сезон прошел в штатном режиме – это прямая ответственность акимов всех регионов», - заявил Касым-Жомарт Токаев.