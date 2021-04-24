О прозрачности планирования застройки рассказали в акимате Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каким образом в столице ведется работа по планированию застройки города? Насколько обеспечивается прозрачность этого процесса и как контролируется запрет на плотную застройку центральных частей города с увеличением парковых зон? На эти вопросы ответил руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана Нурлан Уранхаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Застройка города Нур-Султана осуществляется согласно разработанных и утвержденных в установленном порядке градостроительных документов.

Так, предложения по объемно-пространственному и архитектурно-художественному решению застройки территории отображаются в проекте детальной планировки (далее – ПДП).

Учитывая, что потребности населения и бизнеса меняются в условиях быстрорастущего города, зачастую возникает необходимость корректировки ПДП конкретного района. Вопросы о внесении изменений и дополнений в ПДП рассматриваются на заседаниях Координационного совета (Рабочая группа по организации инженерной, транспортной инфраструктуры и градостроительных аспектов частей города Нур-Султана). Обсуждения проводятся с участием заинтересованных лиц, подавших заявку на корректировку ПДП и членов Рабочей группы, в которую входят руководители государственных органов столицы и эксплуатирующих организаций.

На сегодня уполномоченным управлением прорабатывается вопрос о публикациях в СМИ вносимых изменений в ПДП для организации общественных обсуждений. Таким образом в полной мере будет обеспечиваться прозрачность принимаемых решений по застройке города.

Физические и юридические лица могут участвовать в обсуждениях решений по архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

«Что касается плотности застройки в центральных частях города. Стоит отметить, что проектные решения принимаются с учетом повышения инвестиционной привлекательности данных районов, так как рост плотности застройки позволяет обеспечить безубыточность и приемлемую для инвесторов окупаемость вложенных в строительство средств», - отметил Н. Уранхаев.

Вместе с тем, при проектировании любого города пользуются нормами озеленения, которые дифференцируют в зависимости от размера города и климатических условий. К примеру, площадь общегородских парков определяется из расчета 10 кв.м/чел.

Согласно действующего и утвержденного генерального плана столицы, в городе планируется развитие новых парковых территорий, таких, как п арк водно-болотных угодий в районе озера Талдыколь – 1 840 га; п арк в районе строящейся главной мечети по проспекту Кабанбай батыра – 100 га; п арк в районе гольф-клуба – 200 га; п арк в районе озера Майбалык - 230 га.