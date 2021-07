О проводимых мероприятиях в рамках 30-летия Независимости рассказали в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С начала этого года в Акмолинской области на международном, республиканском, городском и районном уровнях проведено свыше 6500 разноформатных мероприятий, посвященных 30-летию Независимости страны, передает МИА «Казинформ».

О промежуточных итогах празднования юбилейной даты на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказала руководитель Управления внутренней политики Акмолинской области Алтынай Амренова, сообщает управление внутренней политики.

По информации спикера, в соответствии с Концепцией празднования 30-летия Независимости «Жасампаздыққа толы жылдар» в Акмолинской области реализуется тематический план мероприятий, в который вошло 168 якорных мероприятий, а также открытие 70 социально-значимых объектов. Особое внимание уделено юбилеям таких выдающихся личностей как 150-летие выдающегося борца Кажымукана Мунайтпасова, 175-летие поэта Жамбыла Жабаева, 180-летие просветителя-педагога Ибрая Алтынсарина, а также памятным датам.

«В этом году в регионе в рамках 30-летия Независимости проведено более 6500 разформатных мероприятий. В их числе конкурс авторской песни «Елін сүйген, Елі сүйген – Елбасы», международная научно-практическая конференция «Шоқан оқулары-25», открытие аллеи «Тәуелсіздік жастары» и Арбата дружбы в Кокшетау, открытие мультимедийного интерактивного комплекса на поляне Абылай хана в Бурабайском районе, международная научно-практическая конференция «Прикоснись к Истории Великой степи! Touch the History of the Great Steppe!». Реализуются проекты «30 лет в профессии», «Тәуелсіздік тарландары», челлендж «Что для меня Независимость?», - сообщила Алтынай Амренова.

Как отметила руководитель управления внутренней политики, в этом году в регионе к 30-летию Независимости введено в эксплуатацию 10 инфраструктурных, индустриальных и социально-культурных объектов. В селе Коянды Целиноградского района распахнула двери школа на 1200 мест, в городе Степняк района Биржан сал открылся детско-юношеский клуб физической подготовки «Жеңіс», в городе Есиль Есильского района, а также селах Косшы и Акмол Целиноградского района состоялось вручение ключей жильцам многоквартирных домов, в селе Степное Шортандинского района заработала врачебная амбулатория, в Кокшетау открылся сервисный центр по обслуживанию и продаже сельскохозяйственной техники марки «John Deere». До конца года запланировано открытие еще 60 объектов индустрии и социальной сферы.

«В этом году в рамках спецпроекта «Туған жер» в области реализовано свыше 300 социальных инициатив на общую сумму свыше 400 млн. тенге с привлечением свыше 300 меценатов. Руководители успешных крестьянских хозяйств, организаций и предприятий оказывают огромную поддержку сельчанам. Благодаря их поддержке в этом году была осуществлена реконструкция 13 объектов, строительство 12 новых объектов и реализация 302 прочих социальных инициатив», - добавила Алтынай Амренова.

К слову, на второе полугодие в рамках празднования юбилейной даты в области запланировано проведение 60 якорных мероприятий.