О проводимой работе по программе «Еңбек» рассказали на заседании СИИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе пленарного заседания Совета иностранных инвесторов (СИИ) заместителя Премьер-Министра - министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди рассказал о проводимой работе по госпрограмме «Еңбек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках улучшения качества человеческого капитала реализуется Госпрограмма «Еңбек», направленная на занятость населения и вовлечение граждан в предпринимательство. Основной задачей программы является подготовка кадров с учетом потребностей рынка труда. В целях совершенствования порядка привлечения иностранной рабочей силы в 2020 году внесены поправки в Закон «О миграции населения» в части регулирования процедуры получения разрешения на трудовую деятельность иностранной рабочей силы», - рассказал министр иностранных дел Казахстана.

Также по словам Мухтара Тлеуберди, законом предусмотрены выдача разрешений на трудовую деятельность иностранных работников с действием на территории двух и более регионов, передача полномочий по установлению квоты на привлечение иностранной рабочей силы от Правительства Республики Казахстан Министерству труда и соцзащиты, а также исключение видов экономической деятельности и распределение по категориям при установлении квот для иностранной рабочей силы.

Как отметил Мухтар Тлеуберди, за прошедший период всеми ответственными госорганами и организациями, иностранными компаниями Совета были приняты все необходимые меры по исполнению протокольных поручений.

Напомним, 33-е Пленарное Заседание Совета иностранных инвесторов под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева проходит в онлайн формате.