РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:10, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    О проведении выборов сельских акимов рассказал Касым-Жомарт Токаев

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал о проведении выборов сельских акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас мы готовимся к прямым выборам акимов поселков, сел и сельских округов. Выборы пройдут примерно с августа по декабрь текущего года. В этом году будут завершены полномочия 786 сельских акимов. То есть, избирательная кампания будет охватывать около 800 населенных пунктов. Это событие станет значимым в общественно-политической жизни страны», - сказал в ходе пятого заседания Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев.

    Президент отметил, что проработаны все изменения и дополнения в законодательство о выборах.

    «Соответствующий закон будет принят в ближайшее время. Затем будут приняты нормативные акты, касающиеся выборов сельских акимов», - заявил Глава государства.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил провести прямые выборы акимов районов в 2024 году.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Заседание Нацсовета 25.02.2021 Выборы Нацсовет
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:54
    В Талыдкоргане полиция занималась незаконными проверками аптек
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!