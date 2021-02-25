О проведении выборов сельских акимов рассказал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал о проведении выборов сельских акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мы готовимся к прямым выборам акимов поселков, сел и сельских округов. Выборы пройдут примерно с августа по декабрь текущего года. В этом году будут завершены полномочия 786 сельских акимов. То есть, избирательная кампания будет охватывать около 800 населенных пунктов. Это событие станет значимым в общественно-политической жизни страны», - сказал в ходе пятого заседания Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что проработаны все изменения и дополнения в законодательство о выборах.

«Соответствующий закон будет принят в ближайшее время. Затем будут приняты нормативные акты, касающиеся выборов сельских акимов», - заявил Глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил провести прямые выборы акимов районов в 2024 году.