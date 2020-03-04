О противодействии распространению коронавируса рассказали в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О принимаемых мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции на специальной пресс-конференции в акимате Алматы рассказал руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что в связи с ухудшением мировой эпидемиологической ситуации, вспышками инфекции в соседних странах принимаются усиленные меры по предотвращению угроз распространения. На сегодня в 64 странах мира обнаружены случаи распространения коронавируса.

«Медицинские организации Алматы полностью подготовлены к реализации противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения случаев коронавирусной инфекции», — сказал Т. Абилдаев.

Списки всех приезжих спускаются и подвергаются обработке в мониторинговом центре и распределяются по медорганизациям пофамильно. На 14 дней подвергаются карантину с изоляцией в многопрофильном медицинском центре те граждане, которые непосредственно прибыли из стран, где зафиксировано наибольшее количество зараженных.

На 3 марта в провизорном стационаре по 1А категории на госпитализации находится 131 гражданин, под наблюдением по 1Б — 119 граждан и по 2 категории — 955 , по 3 категории — 1632 человека.

Обеспечена полная изоляция пациента при выявлении вероятного случая, незамедлительное оповещение по утвержденной схеме и подготовку к транспортировке в специализированный стационар.

«В медицинских организациях обеспечен необходимый запас медикаментов, оборудования, неснижаемого запаса антибактериальных и противовирусных препаратов и дезинфекционных средств, установлены во всех медорганизациях санитайзеры и антисептики», — сказал Тлеухан Абилдаев.

Также проведено обучение медицинских работников ПМСП, многопрофильных стационаров, скорой помощи.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации город Алматы готов к дополнительному развертыванию коек для госпитализации и карантинизации.

«В СМИ была информация о том, что в городском стационаре находятся граждане Китая, больные коронавирусом, приехавшие через другие страны. По данному факту в многопрофильном медицинском провизорном стационаре на сегодня действительно находится 131 гражданин, прибывшие из разных стран по карантинизации. Среди них есть и граждане Казахстана, Ирана, Монголии и КНР. Эти граждане относятся к 1А категории, которых, согласно постановлению главного санитарного врача РК, по прибытии необходимо поместить на 14 -дневный карантин под наблюдение медработников. Все граждане –здоровые люди, находящиеся под наблюдением врачей и не имеющие никаких клинических симптомов заболевания. За время нахождения они осматриваются врачами-инфекционистами, эпидемиологами и по показаниям берут анализы на особые респираторные инфекции», — разъяснил руководитель управления.

По истечении 14 дней проводится контрольный забор мазков и после получения отрицательных результатов выписывают. На 3 марта были выписаны 12 человек, сегодня подлежат выписке еще 12 граждан.

В целом в городе Алматы не зафиксирован ни один случай заражения граждан вирусом COVID-2019, подчеркнул спикер.