НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О протестных настроениях высказался Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я полагаю, что протестные настроения существуют во всех странах мира, как выяснилось. Поэтому, что касается полиции, она будет действовать строго, в соответствии с законом. Никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений, как вы выразились, предприниматься не будут. Повторяюсь еще раз: наши правоохранительные органы работают в точном соответствии с нашим законодательством», - подчеркнул Глава государства, отвечая на вопросы журналистов во время посещения избирательного участка в столице.

Ранее Глава государства сообщил, что Правительство по закону должно уйти в отставку.