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О протестных настроениях высказался Президент РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
10 Января 2021, 12:02
О протестных настроениях высказался Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О протестных настроениях высказался Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я полагаю, что протестные настроения существуют во всех странах мира, как выяснилось. Поэтому, что касается полиции, она будет действовать строго, в соответствии с законом. Никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений, как вы выразились, предприниматься не будут. Повторяюсь еще раз: наши правоохранительные органы работают в точном соответствии с нашим законодательством», - подчеркнул Глава государства, отвечая на вопросы журналистов во время посещения избирательного участка в столице.

Ранее Глава государства сообщил, что Правительство по закону должно уйти в отставку.


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