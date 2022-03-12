О профилактике клещевого энцефалита напомнили в Алматы
Клещевой энцефалит - опасное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением центральной нервной системы.
Как рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города, последствия заболевания могут привести к инвалидности, смерти или привести к полному выздоровлению.
«Инфекция возникает в основном в результате укуса иксодовых клещей-переносчиков вируса клещевого энцефалита. Кроме того, зараженные вирусом клещи могут заразиться болезнью, выпивая сырое молоко от животных, которые подверглись нападению, а также поморщившись от клещей вручную», - проинформировали в ведомстве.
Наиболее эффективным методом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация против клещевого энцефалита, состоящая из двух прививок с интервалом от 1 до 7 месяцев.
«Первую и вторую вакцинацию лучше проводить с осени по весну. Ревакцинация проводится через 1 год после окончания курса вакцинации. Последующая ревакцинация проводится один раз в 3 года. Прививки от клещевого энцефалита можно получить бесплатно в районных поликлиниках. Для тех, кто вовремя не получил прививку в осенне-зимний период, можно воспользоваться схемой экстренной вакцинации, при которой интервал между прививками сокращается до 2 недель. Посещение природного очага разрешается только через две недели после второй вакцинации», - пояснили в ДСЭК.
Кроме того, в ведомстве назвали простые меры по предотвращению укусов клещей.
«При посещении районов, являющихся природными очагами клещей, необходимо использовать отпугивающие клещей средства - репелленты и каждые 2 часа осматривать одежду, тело и другие предметы, чтобы определить, есть ли клещ. Необходимо носить одежду, которая полностью покрывает тело. При обнаружении укушенного клеща в организме необходимо как можно раньше (не позднее 4 дней после укуса клеща) обратиться в медицинские учреждения (травматологические центры), где они окажут квалифицированную медицинскую помощь и примут решение о необходимости проведения экстренной серопрофилактики (введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита)», - отметили в департаменте санэпидконтроля Алматы.
К слову, в Алматы экстренная серопрофилактика клещевого энцефалита проводится на базе пяти медицинских организациях (травматологических центров).