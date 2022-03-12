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    18:26, 11 Март 2022 | GMT +6

    О профилактике клещевого энцефалита напомнили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С наступлением весны повышается активность иксодовых клещей - переносчиков опасного заболевания клещевого энцефалита. Как распознать симптомы опасной патологии и что делать при подозрении на клещевую инфекцию - в материале от корреспондента МИА «Казинформ».

    Клещевой энцефалит - опасное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением центральной нервной системы.

    Как рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города, последствия заболевания могут привести к инвалидности, смерти или привести к полному выздоровлению.

    «Инфекция возникает в основном в результате укуса иксодовых клещей-переносчиков вируса клещевого энцефалита. Кроме того, зараженные вирусом клещи могут заразиться болезнью, выпивая сырое молоко от животных, которые подверглись нападению, а также поморщившись от клещей вручную», - проинформировали в ведомстве.

    Наиболее эффективным методом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация против клещевого энцефалита, состоящая из двух прививок с интервалом от 1 до 7 месяцев.

    «Первую и вторую вакцинацию лучше проводить с осени по весну. Ревакцинация проводится через 1 год после окончания курса вакцинации. Последующая ревакцинация проводится один раз в 3 года. Прививки от клещевого энцефалита можно получить бесплатно в районных поликлиниках. Для тех, кто вовремя не получил прививку в осенне-зимний период, можно воспользоваться схемой экстренной вакцинации, при которой интервал между прививками сокращается до 2 недель. Посещение природного очага разрешается только через две недели после второй вакцинации», - пояснили в ДСЭК.

    Кроме того, в ведомстве назвали простые меры по предотвращению укусов клещей.

    «При посещении районов, являющихся природными очагами клещей, необходимо использовать отпугивающие клещей средства - репелленты и каждые 2 часа осматривать одежду, тело и другие предметы, чтобы определить, есть ли клещ. Необходимо носить одежду, которая полностью покрывает тело. При обнаружении укушенного клеща в организме необходимо как можно раньше (не позднее 4 дней после укуса клеща) обратиться в медицинские учреждения (травматологические центры), где они окажут квалифицированную медицинскую помощь и примут решение о необходимости проведения экстренной серопрофилактики (введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита)», - отметили в департаменте санэпидконтроля Алматы.

    К слову, в Алматы экстренная серопрофилактика клещевого энцефалита проводится на базе пяти медицинских организациях (травматологических центров).


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