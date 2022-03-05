О профилактике инфекционных заболеваний в паводок напомнили жителям СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент санитарно-эпидемиологического контроля по Северо-Казахстанской области напомнил жителям региона о мерах безопасности во время паводка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, особую угрозу для противоэпидемического благополучия паводок создает для жителей частного сектора.

«Водным путем передаются гепатиты, холера, брюшной тиф, паратифы, дизентерия, лептоспироз, туляремия (загрязнение питьевой воды выделениями грызунов), бруцеллез, сальмонеллез, глисты. Среди вирусных заболеваний превалирующее место занимает кишечная группа вирусов, в том числе энтеровирусы, гепатит-А и многие другие. Во время половодья загрязняется вода в колодцах и скважинах нечистотами из выгребных ям, хозяйственных дворов, туалетов», - отметили в департаменте.

Санитарные врачи рекомендуют заранее готовиться к приходу большой воды. Желательно своевременно расчистить двор от снега, произвести очистку и уборку территории от накопившегося мусора, надворных туалетов, обеззаразить их поверхности дезинфицирующими средствами. Не допустить подтопления хозяйственных построек, подвальных помещений, сделать водоотводные канавы в подворье, очистить ближайшие ручьи, арыки от мусора и льда, оборудовать колодцы крышками, содержать в исправности срубы.

«При угрозе наводнения следует запастись в достаточном количестве питьевой водой на случай, если колодцы станут непригодными, а водопровод перестанет функционировать. Соблюдать личную гигиену, для питья использовать только кипяченую либо бутилированную воду. После наводнения не следует употреблять пищевые продукты, подвергшиеся воздействию талых вод, не использовать в питьевых целях воду сомнительного качества из колодцев и водопроводную воду без соответствующих лабораторных исследований. Соблюдение элементарных гигиенических правил убережет от многих заболеваний», - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее спасатели сообщали о 85 населенных пунктах области, которые могут оказаться подтопленными в период половодья.