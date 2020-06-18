О проекте «Медаль Елбасы» рассказали туркестанской молодежи

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Для повышения конкурентоспособности молодежи стартовал проект ««Елбасы медалі» - «Медаль Елбасы». Программа состоит из 7 основных направлений: спорт, развитие одаренности и навыков, чтение книг, волонтерство, национальное наследие, туристический и опыт работы. Программа предназначена для детей и молодежи в возрасте от 14 до 29 лет. Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Ракымбек Жолаев, передает МИА «Казинформ».

«Программа ««Елбасы медалі» реализуется корпоративным фондом Первого Президента РК – Лидера нации и «Академия Лидера Нации» в рамках инициативы «El Úmiti». Она рассчитана на детей в возрасте от 14 до 29 лет и будет состоять из трех уровней: «бронза», «серебро» и «золото». Кандидаты на «бронзу» могут претендовать с 14 лет, на «серебро» - с 15 лет, на «золото» - с 16 лет. На каждом уровне представлены требования к продолжительности и частоте занятий участников», - сказал глава управления.

Кроме того, координатор программы «Елбасы медалі» по Туркестанской области Кайырым Ануарбеков ознакомил с правилами получения медали и ее льготами.