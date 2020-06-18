О проекте «Медаль Елбасы» рассказали туркестанской молодежи
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Для повышения конкурентоспособности молодежи стартовал проект ««Елбасы медалі» - «Медаль Елбасы». Программа состоит из 7 основных направлений: спорт, развитие одаренности и навыков, чтение книг, волонтерство, национальное наследие, туристический и опыт работы. Программа предназначена для детей и молодежи в возрасте от 14 до 29 лет. Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Ракымбек Жолаев, передает МИА «Казинформ».
«Программа ««Елбасы медалі» реализуется корпоративным фондом Первого Президента РК – Лидера нации и «Академия Лидера Нации» в рамках инициативы «El Úmiti». Она рассчитана на детей в возрасте от 14 до 29 лет и будет состоять из трех уровней: «бронза», «серебро» и «золото». Кандидаты на «бронзу» могут претендовать с 14 лет, на «серебро» - с 15 лет, на «золото» - с 16 лет. На каждом уровне представлены требования к продолжительности и частоте занятий участников», - сказал глава управления.
Кроме того, координатор программы «Елбасы медалі» по Туркестанской области Кайырым Ануарбеков ознакомил с правилами получения медали и ее льготами.
«Программа добровольная. Не обязывает молодежь. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте me.fpp.kz. За дополнительной информацией обращаться в call-центр на номер 7170. На каждом уровне предъявляются требования к продолжительности и частоте занятий участников. Для достижения бронзового уровня потребуется 6 месяцев, серебра 12 месяцев и золото 18 месяцев. Участники работают с наставниками, которые оценивают их достижения. Основная задача программы поставлена по 7 направлениям и для систематического доступа к ним. Мы уверены, что проект станет символом для образованного и успешного молодого гражданина. Обладатели медалей при равенстве баллов имеют преимущественное право на получение образовательных грантов в порядке, установленном законодательством РК. Надеюсь, что наш регион будет в числе лучших участников программы « Елбасы медалі» , - сказал он.
Участвуя в программе, молодежь учится управлять своим временем, ставить перед собой цели и систематически добиваться их; вести здоровый образ жизни и постоянно развивать себя. На основании указанных результатов участники программы награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.
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