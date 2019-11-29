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О проекте LRT в Алматы высказался Бакытжан Сагинтаев

29 Ноября 2019 14:21
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О проекте LRT в Алматы высказался Бакытжан Сагинтаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФРМ – О проекте легкорельсового транспорта в Алматы (LRT) высказался аким Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для того, чтобы начать строительство, необходимо все просчитать. Во сколько обойдется - и кто за это будет платить. Есть проект составленный. Согласно проекту строительно-монтажные работы составляют порядка 123 млрд тенге. Но это только строительно-монтажные работы. А эти деньги откуда придут? Это же в рамках ГЧП (выделяется) и деньги должны откуда-то привлекаться и потом надо будет возвращать», - сказал Бакытжан Сагинтаев, отвечая на вопросы журналистов в СЦК.

По его словам, цена на билеты легкорельсового транспорта стоит дороже остальных.

«Сколько будет стоить проезд - сегодня троллейбусы, автобусы, метро субсидируются. Ежегодно закладывается более 30 млрд тенге только на субсидии. Представляете, какие большие деньги. Поэтому, как только LRT появится, естественно цена ( на билет) будет дороже, чем автобус. Мы должны просубсидировать. Таким образом, цена вырастет в несколько раз. Это надо просчитать», - отметил Бакытжан Сагинтаев.

Аким отметил, что текущий проект LRT рассматривается в центре ГЧП Министерства национальной экономики.

«Если они (Центр ГЧП – прим. автора) финансовую модель, которую мы предложили, одобрят, в начале нужно понять, сколько это стоит, каким образом деньги нужно будет возвращать. Когда все структуры пройдем, будет точное понимание. Почему через ГЧП центр проходим? Потому что, возврат денег через бюджет города невозможен», - считает Б. Сагинтаев.

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Ключевые слова: Алматы, Акимат, Транспорт,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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