О проектах по преображению села Кайнар рассказал аким ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов с рабочей поездкой посетил село Кайнар, бывший центр Абыралинского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт главы области в Instagram.

Д. Ахметов рассказал, что побывал во всех социально значимых объектах села, где ознакомился с их состоянием. В их числе и сельская больница. Акиму не понравился старый электрический щит, который 20 лет не менялся, а рядом с ним торчал железный крюк.

«Качество медицинских услуг и уход за состоянием здания больницы округа вызывают много вопросов. Например, в ходе обхода у меня на глазах отвалилась дверь от шкафа, где хранятся лекарства, и, к сожалению, медсестры пытаются это скрыть. В палатах нет воды, дверные ручки вовсе отсутствуют, ибо с трудом открываются и закрываются», - заявил с сожалением Д. Ахметов.

Аким сообщил, что в этом году будут выделены дополнительные средства на ремонт и приобретение необходимого оборудования. В частности, будет обновлен старый аппарат УЗИ и запущен родильный блок.

«К сожалению, сейчас жители села Кайнар едут в Семей, чтобы получить обычную справку от госорганов, потому что в селе оказывается всего 16 видов госуслуг из 26-ти. По этой причине поручено Нурымбету Сактаганову (аким г. Семей – прим. авт.), в кратчайшие сроки решить проблему и внести предложения», - отметил Д. Ахметов.

Кроме того, аким добавил, что школа и дом культуры села нуждаются в ремонте. На это будет выделены необходимые средства. Так, в школьном спортзале будет полностью заменены окна и пол, а также обновятся крыша и фасад самого здания. По словам директора, потребности в специалистах нет, в этом году село подключили к интернету, полноценно работают классы IT и робототехники. Однако есть вопросы по качеству образования.

«Сегодня средний балл ЕНТ по ВКО 85, здесь - 75. Это низкий показатель. Управление образования должно взять под контроль этот вопрос», - поручил городскому отделу образования Д. Ахметов.

Кроме того, глава области сообщил, что в селе начнется строительство домов для врачей. Отремонтированы будут и все внутрисельские улицы. В следующем году будет полностью завершен ремонт автомобильной дороги Семей - Кайнар.

В ходе встречи сотрудники библиотеки рассказали акиму, что в здании холодно.

«Я тоже заметил, что в больнице и школе также прохладно. Однако администрация округа не спешит запустить котельную на полную мощность. Уголь есть, средства выделены. Но, увы, нет только желания на добросовестную работу. Уверяю, что в этом году решим и проблему тепла», - подытожил Д. Ахметов.

Напомним, что в ВКО в настоящее время разрабатывается Комплексный план развития всех бывших райцентров области. На прошлой неделе Д. Ахметов поручил акиму Семея разработать план развития села Кайнар.