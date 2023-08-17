О проектах модернизации энергообъектов в Павлодарской области рассказали в Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе Министерства энергетики РК рассказали о крупных проектах по модернизации и реконструкции энергетических объектов Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионе реализуются крупные проекты по модернизации и реконструкции энергетических объектов. В частности, на Экибастузской ГРЭС-1 ведется реализация проекта «Восстановление энергоблока 1», который позволит увеличить мощность станции до 4 000 МВт. Стоимость проекта около 162 млрд тенге. Завершение проекта ожидается в конце 2023 года», - отметили в ведомстве.

Согласно данным Минэнерго, возобновлены работы по строительству третьего энергоблока на Экибастузской «ГРЭС-2», общая стоимость проекта около 450 млрд тенге. Реализация проекта позволит увеличить мощность станции до 1 600 МВт в 2026 году.

Проект позволит создать 1400 рабочих мест на период строительства и более 350 рабочих мест на стадии эксплуатации.