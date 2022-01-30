О процессе восстановления после январских событий в Казахстане рассказали в Израиле
ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Израиле Сатыбалды Буршаков провел брифинг для представителей СМИ и экспертного сообщества Израиля. Общение с журналистами прошло в формате дискуссии, продемонстрировавшей живой интерес израильтян к последним событиям в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Посол подробно рассказал о развитии ситуации в Казахстане, процессе восстановления пострадавших населенных пунктов и трансформации страны в целом после январских трагических событий.
Дипломат сообщил о курсе реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, нацеленных на повышение благосостояния граждан, устранение разрыва в доходах населения, создание рабочих мест и сдерживание инфляции в стране, а также усилий по обеспечению безопасных и более качественных условий жизни для миллионов казахстанцев.
Отметив, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Израилем, С. Буршаков подчеркнул поступательный и динамичный характер их развития. В частности, сообщив об активном участии Израиля в реализации таких казахстанских инициатив, как СВМДА и Съезд лидеров мировых и традиционных религий.
Проинформировав о восстановлении с 1 января 2022 года безвизового режима для поездки граждан Израиля в Казахстан, посол акцентировал внимание собравшихся, что Правительство принимает все необходимые меры для повышения доверия отечественных, иностранных инвесторов и торговых партнеров. При этом отметил, что казахстанская экономика показала свою устойчивость и инвестиционная политика «открытых дверей» также остается неизменной.
Для участников брифинга также был продемонстрирован видеоролик о трагических январских событиях в Казахстане.
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