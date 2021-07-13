О процессе создания оптово-распределительных центров рассказал министр торговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал о процессе создания оптово-распределительных центров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Создание ОРЦ (Оптово-распределительных центров) должно строиться на принципах государственно-частного партнерства, поэтому мы отрабатывали с консорциумами частных инвесторов. В прошлом году прозвучало, мы провели процедуру, соответствующую экспертизу. Надо объективно сказать, что ту работу, которую по другим контрактам ГЧП проводили на протяжении трех-четырех лет, нам удалось пройти за год. Буквально на прошлой неделе подписали договор государственно-частного партнерства и началась полноценная работа. Конечно же, это привело к тому, что сроки пришлось смещать. Отсутствие соответствующих хранилищ тоже прямо влияет на потери сельхозтоваропроизводителей, на распределение продукции внутри страны, в конечном итоге проводит к неэффективному ценообразованию на полках», - отметил министр торговли.

По его словам, создание оптово-распределительных центров – вопрос не одного дня.

«Есть соответствующий график работы. По первому этапу по семи ОРЦ уже заключены контракты, начата работа. Мы пытаемся поймать с инвесторами урожай 2022 года. Мы не закрываем всю потребность. 24 ОРЦ из которых 15 – агрологистические центры, которые будут размещены в местах производства сельхозпродукции, в любом случае не покроют всю потребность. Мы создаем якорную систему. Как глава государства поручил на расширенном заседании Правительства, будет проводиться работа, чтобы бизнес активнее работал по созданию таких овощехранилищ. Все они будут выстраиваться вокруг якорного проекта в единую систему», - пояснил министр.

Бахыт Султанов отметил, что основой станет единая информационная система, которая будет позволять сельхозтоваропроизводителям правильно получать информацию и прогнозировать свои объемы производства, рассчитывать инвестиции, направленные на производительность.