О проблемном проекте ГЧП рассказали в Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проблемном проекте государственно-частного партнерства в Шымкенте рассказал заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр ГЧП» МНЭ РК Айдос Кобетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблемных проектов из крупных нет, но есть, конечно, на местах проекты, которые по тем или иным причинам были расторгнуты. Например проект по жилью в городе Шымкенте был расторгнут по обоюдному согласию, исходя из того, что вовремя не была подведена инженерная инфраструктура», - сообщил Айдос Кобетов.

По его словам, в этом проекте частный партнер также не мог сделать финансового закрытия.

«Исходя из этого, контракт был расторгнут. Не столько государство, здесь идет временная рамка – стояла задача до определенного промежутка времени сделать это, но этот промежуток времени продлился по определенным объективным причинам, из-за этого частный партнер не смог сделать финансового закрытия. То есть здесь как бы идет обоюдное согласие сторонами», - пояснил Айдос Кобетов.

Но таких случаев, как было отмечено, не много.