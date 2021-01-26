О проблеме с очередностью в дошкольные организации высказался Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На расширенном заседании Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме с очередностью в дошкольные организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Глава государства, не решена проблема с очередностью в дошкольные организации.

«Охват детей от 1 года до 3лет остается на низком уровне - всего 48 %. Правительству поручается совместно с акимами разработать комплексный план по решению указанных проблем. Он должен включать в себя задачи создания системы раннего развития детей, альтернативных форм дошкольного обучения, воучеризации внешкольного дополнительного образования и другие вопросы», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.