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    14:18, 26 Январь 2021 | GMT +6

    О проблеме с очередностью в дошкольные организации высказался Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На расширенном заседании Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме с очередностью в дошкольные организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил Глава государства, не решена проблема с очередностью в дошкольные организации.

    «Охват детей от 1 года до 3лет остается на низком уровне - всего 48 %. Правительству поручается совместно с акимами разработать комплексный план по решению указанных проблем. Он должен включать в себя задачи создания системы раннего развития детей, альтернативных форм дошкольного обучения, воучеризации внешкольного дополнительного образования и другие вопросы», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.


    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Образование
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