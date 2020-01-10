О проблемах сельского хозяйства рассказали актюбинские фермеры на встрече с сенаторами

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе совещания фермеры Актюбинской области подняли перед депутатами Сената Парламента РК ряд проблем по развитию сельского хозяйства в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе совещания приняли участие депутаты Сената Парламента РК Марат Тагимов и Мухтар Джумагазиев, представители Министерства сельского хозяйства, институтов развития, руководители крестьянских хозяйств, сельхозтоваропроизводители.

В Актюбинской области - большой потенциал развития АПК, ежегодно отмечается рост производства отрасли, однако объемы оставляют желать лучшего.

По словам замакима области Аманбая Бердалина, среди проблем отрасли - низкое развитие семеноводства, несоблюдение севооборота, истощение почвы. Кроме того, хозяйства не улучшают пастбищные угодья, есть проблемы и со сбытом шкур и шерсти животных.

Местные предприниматели, руководители крестьянских хозяйств подняли свои вопросы в сфере растениеводства и животноводства.

«Почему у нас в регионе не хватает молока? Потому что очень низкая закупочная цена по молоку на молокозаводах. Нам не хватает кормов, для небольших хозяйств нет поддержки. В нашей области только ТОО «Айс» получает субсидии за производство молока, так как у него 600 голов, но таких объемов у нас нет, и мелкие хозяйства страдают», - говорит представитель КХ «Алишер и К» Нуртай Ногаев.

Вопросы защиты отечественных производителей, фермерской амнистии по кредитам поднял ответственный секретарь движения «Фермерский центр Актобе» Александр Мандрыкин.

«Нас волнуют ряд вопросов. Насколько депутаты готовы провести фермерскую амнистию, вопросы изъятия неиспользуемых земель, необходимости защиты отечественных товаропроизводителей. Считаю, что все программы в сфере сельского хозяйства надо принимать с обсуждением и участием самих фермеров, а также с учетом особенностей каждого региона страны, ведь условия развития сельского хозяйства у всех разные», - сказал А.Мандрыкин.

Об отсутствии поддержки ученых-селекционеров сказала руководитель фонда «Элит Агро» Марина Цыганкова.

«В нашей стране нет поддержки производства оригинальных семян. Мы закупаем большие партии семян зарубежного производства, когда могли бы производить сами. Однако на производство оригинальных семян уходит до 8 лет. У ученых нет доступа к семенам и семенной технике, со временем мы можем потерять наших ученых. Так в нашей опытной станции зарплата старшего научного сотрудника составляет 40 тысяч тенге, младшего - 30 тысяч тенге», - говорит она.

О необходимости обновления парка техники и увеличения инвестсубсидий сказал руководитель ТОО «Степное» Амангос Тулеуов.

«Парк техники у нас устарел. Конечно, государство выдает инвестсубсидии 25%, но в 2000-х годах мы покупали технику за 50 млн тенге, а из-за роста доллара сегодня она стоит 140-150 млн. Можно ли увеличить инвестсубсидии до 40%?» - поинтересовался А. Тулеуов.

Аким области Ондасын Уразалин отметил, что необходимо искать совместные пути решения проблем.

«Цель сегодняшней встречи – обсудить актуальные проблемы и выслушать мнения и предложения представителей сельскохозяйственной отрасли. Развитие агропромышленного комплекса не снимается с повестки дня. В регионе продолжается работа по поддержке предпринимателей, занятых в сфере сельского хозяйства. Как известно, за каждым предпринимателем стоит судьба многих семей. Мы признаём, что есть накопленные проблемы, наша задача – совместно с вами рассмотреть пути их решения», - подчеркнул аким области.











