О природе коронавируса рассказали в медуниверситете Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Коронавирус появился еще в начале 20 века. О том, как различные виды коронавирусов попадали в организм человека, в ходе выступления на курсах по медицинской журналистике рассказал профессор кафедры микробиологии, вирусологии и общей иммунологии Казахского медицинского университета непрерывного образования, доктор медицинских наук Сакен Амиреев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам профессора, коронавирусы выявлены практически у всех животных и птиц, но далеко не у всех они вызывают серьезные заболевания.

«Первый коронавирус был обнаружен в 1931 году. Считалось, что вирус является возбудителем инфекционного бронхита. В 2009 году этот возбудитель назвали птичьим коронавирусом. А вирус, обнаруженный у млекопитающих в 1946 году, был также выявлен в виде гастроэнтерита свиней. Его в настоящее время называют альфакоронавирусом 1-го типа. Первый коронавирус человека был зарегистрирован в 1965 году. Хотя это считается ветеринарной проблемой, позже был зарегистрирован в виде антропоноза, то есть только человеческий коронавирус, который имеет свойство быстро распространяться среди людей. Этот вирус протекает в тяжелой форме в 3 - 8% случаев, приспосабливаясь и поражая легкие», - рассказал профессор.

В настоящее время количество инфицированных коронавирусом по всему миру составляет 105 млн человек, умерло 7 млн человек.

«Это стало самой смертоносной пандемией 21-го века, когда-либо существовавшей в мире. По данным специалистов ВОЗ, в мире из-за этой инфекции было потеряно от 3,5 до 7 миллиардов американских долларов. В настоящее время ВОЗ зарегистрировала подготовку 4-х видов казахстанских вакцин-кандидатов. Это входит в число 237 различных вакцин, разрабатываемых в мире. Уже начата работа по массовой иммунизации населения вакцинацией «Спутник V». Первыми в РК вакцинацию принимают медицинские работники. По плану после вакцинации 70% от общего населения сформируется коллективный иммунитет», - добавил он.

В Алматы в медицинском университете имени Асфендиярова стартовал курс по медицинской журналистике. В течение пяти дней представители СМИ, преподаватели вузов, специализирующихся в области медицины, изучат этические аспекты при освещении той или иной темы. Во время семинара поднимаются актуальные темы в области репродуктивного здоровья человека, трансплантологии, врачебных ошибок, пандемии коронавируса, вирусологии и эпидемиологии.







