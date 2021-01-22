О приоритетных задачах на предстоящий период рассказали в Минюсте РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О приоритетных задачах на предстоящий период в сфере нормотворческой деятельности рассказала вице-министр юстиции РК Наталья Пан на расширенном заседание коллегии Министерства юстиции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По ее словам, в число приоритетных задач входит:
1) контроль за выполнением Плана законопроектных работ Правительства на 2021 год;
2) принятие Концептуального плана законотворческой работы на 2021 - 2026 годы (седьмой созыв Парламента Республики Казахстан).
На сегодня проект Концептуального плана находится на согласовании в государственных органах и палатах Парламента;
3) принятие Концепции правовой политики;
4) реализация принятого Административного процедурно-процессуального кодекса;
5) переход к централизованной экспертизе правовых актов местных исполнительных и представительных органов;
6) сопровождение в Парламенте законопроекта по вопросам совершенствования нормотворчества»;
В рамках него также будет проведена работа по автоматизации нормотворческого процесса в рамках системы «Е-заннама»;
7) разработка 2-х законопроектов, это:
1. по вопросам совершенствования гражданского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности на основе имплементации принципов и положений английского и европейского права.
2. по вопросам деятельности органов юстиции.
Напомним, ранее вице-министр юстиции РК Наталья Пан на расширенном заседании коллегии Министерства юстиции РК рассказала о работе по совершенствованию законодательства в сфере нормотворчества.