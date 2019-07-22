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О причине «засохших арыков» рассказали в акимате Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор Общественного фонда «Информационно-ресурсный центр» Алтынай Кобеева в Facebook отреагировала на жалобы пользователей относительно отсутствия воды в арычных системах города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Она написала, что Общественный совет Алматы получил ответ от Управления зеленной экономики на запрос.
«На обращение в интернет-группу «Дежурный по городу» сообщаем, что администратором бюджетных программ по эксплуатации арычных сетей и поливу зеленых насаждений являются акиматы районов. Вода в арычную сеть подается из рек, протекающих по городу с юга на север. В настоящее время ведутся работы по реконструкции русел рек Есентай и Карасу, в связи с чем пропуск воды по ним перекрыт. Также начаты работы по строительству пирса на озере аэропорта, поэтому закрыто русло реки Малая Алматинка», - говорится в посте.
Кроме этого, Управлением городской мобильности производится реконструкция 111 улиц по всем районам города, а Управлением зеленой экономики реконструкция 50 км арычных сетей на 57 улицах. По данным улицам пропуск воды временно не осуществляется.
Отметим, ранее в интернет-группу «Дежурный по городу» одна из пользователей Facebook возмутилась отсутствием воды в арычных системах города Алматы.
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