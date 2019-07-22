Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 30 °С
USD 384.52 EUR 431.32
RUB 6.10 CNY 55.89
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О причине «засохших арыков» рассказали в акимате Алматы

22 Июля 2019 18:35 124
Поделиться:
О причине «засохших арыков» рассказали в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор Общественного фонда «Информационно-ресурсный центр» Алтынай Кобеева в Facebook отреагировала на жалобы пользователей относительно отсутствия воды в арычных системах города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Она написала, что Общественный совет Алматы получил ответ от Управления зеленной экономики на запрос.

«На обращение в интернет-группу «Дежурный по городу» сообщаем, что администратором бюджетных программ по эксплуатации арычных сетей и поливу зеленых насаждений являются акиматы районов. Вода в арычную сеть подается из рек, протекающих по городу с юга на север. В настоящее время ведутся работы по реконструкции русел рек Есентай и Карасу, в связи с чем пропуск воды по ним перекрыт. Также начаты работы по строительству пирса на озере аэропорта, поэтому закрыто русло реки Малая Алматинка», - говорится в посте.

Кроме этого, Управлением городской мобильности производится реконструкция 111 улиц по всем районам города, а Управлением зеленой экономики реконструкция 50 км арычных сетей на 57 улицах. По данным улицам пропуск воды временно не осуществляется.

Отметим, ранее в интернет-группу «Дежурный по городу» одна из пользователей Facebook возмутилась отсутствием воды в арычных системах города Алматы.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив