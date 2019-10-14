О причине порыва теплотрассы рассказали в акимате Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы рассказали о порыве теплотрассы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня в 12:05 произошло снижение давления в ПВ 1 (подогреватель высокого давления) зоны города с увеличением подпитки на ТЭЦ-2 с 3800 т/ч до 4200 т/ч и увеличением расхода по ПВ ТМ-2,5 (тепломагистраль) от ТЭЦ-1. В 12:27 поступило сообщение от ДЧС города о поступлении горячей воды на Бокейханова-Райымбека. Для локализации отправлен персонал Центрального эксплуатационного района и Аварийной службы ТОО «АлТС», - сообщили в акимате.
Повреждение ПВ ТМ-2 Ду-700 мм, 1971 года постройки, - в проходном канале между ТК-2-25 и ТК-2-29 на западной стороне Бокейханова, ниже 100-150 метров Райымбека.
«В 13:20 отключены ПВ ТМ-2 от ТК-2-16 до ТК-2-34 и ПВ ТМ-5 от ТК-5Т-2 до ТК-2-34. Для устранения повреждения привлечено 9 единиц техники и 6 бригад (18 человек)», - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Алматы произошел порыв теплотрассы, в результате чего была затоплена одна из улиц города.
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