О причине порыва теплотрассы рассказали в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы рассказали о порыве теплотрассы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в 12:05 произошло снижение давления в ПВ 1 (подогреватель высокого давления) зоны города с увеличением подпитки на ТЭЦ-2 с 3800 т/ч до 4200 т/ч и увеличением расхода по ПВ ТМ-2,5 (тепломагистраль) от ТЭЦ-1. В 12:27 поступило сообщение от ДЧС города о поступлении горячей воды на Бокейханова-Райымбека. Для локализации отправлен персонал Центрального эксплуатационного района и Аварийной службы ТОО «АлТС», - сообщили в акимате.

Повреждение ПВ ТМ-2 Ду-700 мм, 1971 года постройки, - в проходном канале между ТК-2-25 и ТК-2-29 на западной стороне Бокейханова, ниже 100-150 метров Райымбека.

«В 13:20 отключены ПВ ТМ-2 от ТК-2-16 до ТК-2-34 и ПВ ТМ-5 от ТК-5Т-2 до ТК-2-34. Для устранения повреждения привлечено 9 единиц техники и 6 бригад (18 человек)», - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Алматы произошел порыв теплотрассы, в результате чего была затоплена одна из улиц города.