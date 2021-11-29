О причинах возникновения пожаров рассказали в МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О причинах возникновения пожаров рассказал председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Нурболат Дербисов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение количества пожаров на 16,5%, погибших - на 22%, травмированных - на 27%», – сказал Н. Дербисов.

По его словам, анализ показывает, что в 34,7% случаев погибшие были в состоянии алкогольного опьянения, в 28,2% случаев спали, в 4,3% случаев находились в состоянии паники, то есть совершали неправильные действия при пожаре, в 2% случаев были маломобильны. По 14 фактам гибели заключения судебно-медицинской экспертизы не получены.

Как отметил Н.Дербисов, основными причинами гибели при пожарах явились: 39,1% – неосторожное обращение с огнем; 26% – курение в нетрезвом виде; 10% – нарушения при эксплуатации электроприборов; 6,5% – нарушения требований при эксплуатации печного отопления, 4,3% – пожары, повлекшие взрывы; 2% – поджог; по пяти фактам причины не установлены.

Председатель комитета также напомнил, что, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, жилище неприкосновенно и жилой сектор неподконтролен органам гражданской защиты. Поэтому единственной мерой для снижения количества пожаров в жилом секторе являются прямые профилактические мероприятия.

Учитывая итоги прошлого отопительного периода, заблаговременно утвержден План мероприятий на предстоящий отопительный период 2021-2022 годов, реализация которого начата с 15 июля и продолжается по настоящее время. Планом предусмотрены поэтапные мероприятия, направленные на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в жилом секторе.

Основной упор адресной профилактики в виде подворовых обходов направлен на дома социально уязвимых граждан, имеющих повышенные риски возникновения пожаров. Подразделениями МЧС на учет поставлено 107 583 жилых дома предствителей социально уязвимых слоев населения. На первом этапе обеспечен 100-процентный обход жилых домов, в ходе которых проинструктировано 342 827 граждан, в том числе 71 371 дом посещен совместно с представителями акиматов и органами правопорядка. В 23 923 жилых домах выявлено 56 162 нарушения требования пожарной безопасности, 26 372 нарушения устранены на месте.