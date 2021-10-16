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    13:20, 16 Октябрь 2021 | GMT +6

    О причинах остановки и сроках пуска Павлодарского НПЗ рассказали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау, где с рабочей поездкой находится министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, рассказали о причинах остановки и сроках запуска Павлодарского НПЗ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учитывая ситуацию на рынке горючего, в первую очередь с дизельным топливом, мы не хотели останавливать завод. Но это большая ответственность. Первоначально с лета, на которое планировалась остановка, перенесли ее на 26 сентября. Попросили МЧС отправить на завод специалистов. Они пришли к выводу, что остановка необходима. Поэтому с 9 октября Павлодарский завод был остановлен»,- рассказал министр энергетики Магзум Мирзагалиев. Заместитель председателя правления по переработке и маркетингу нефти АО НК «КазМунайГаз» Данияр Тиесов пояснил, почему НПЗ останавливаются на ремонт, как правило, летом.

    «Это связано с климатом. В период ремонта много промывочных работ, проверяется герметичность. Используется вода, которая при низких температурах замёрзнет. Ремонт идёт по графику. Пуск Павлодарского НПЗ запланирован на 6 ноября»,- сообщил Данияр Тиесов.

    В период с 1 по 8 октября Павлодарский завод произвёл 33,7 тысячи тонн дизельного топлива. Остатки по стране, с учётом находящегося в пути, составляют 191 тысячу тонн. Этого достаточно на 13 дней.

    Как ранее сообщалось, ситуация с дизельным топливом медленно, но улучшается.



    Теги:
    Атырауская область Правительство РК Энергетика Нефть Экономика Павлодарская область
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