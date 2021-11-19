О преимуществах нового Административного кодекса в Казахстане, рассказал судья из Берлина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Судья из Берлина, руководитель правовой программы германского общества по международному сотрудничеству «Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии» Йорг Пуделька рассказал о преимуществах Административного процедурно-процессуального кодекса, который летом вступил в силу в Республике Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что в 1991 году Германия одной из первых признала независимость Казахстана, и вот уже 30 лет является верным другом, спутником Казахстана на его пути к правовой государственности.

Он заявил, что Казахстан - единственная республика из постсоветского пространства, которая дружит со всеми странами мира наравне. И это большая заслуга Первого Президента - Елбасы.

«Германско-казахстанское правовое сотрудничество тоже началось в начале 90-х годов и с тех пор мы работаем с Верховным судом, Министерством юстиции, разными исследовательскими институтами, университетами. В 1990-2000-х годах в центре внимания было гражданское, уголовное право, но в последние годы основное развитие происходит в сфере публичного права, административного права. Здесь дела обстоят намного сложнее. Гражданское, уголовное право было и в советское время, его, конечно, надо было переориентировать, адаптировать на рыночные условия, но в принципе здесь совершенствование не произошло. А современное административное право (не правонарушение) - это совершенно новая область права, которую надо было строить с нуля…», - рассказал Пуделька в ходе международной научно-практической конференции «30 лет независимости Казахстана – правовая модель Нурсултана Назарбаева как основа политической стабильности и экономического процветания», приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Он напомнил, что в июле этого года в Казахстане вступил в силу Административный процедурно-процессуальный кодекс (АППК).

«Он использует именно те понятия, правовые институты, которые были разработаны тогда, примерно 100 лет тому назад, и находится сегодня во всех таких законодательных актах «Об административных процедурах», «Об административном судопроизводстве»… В Германии эта административная юстиция уже давно существует… Я думаю, что вступление в силу АППК в Казахстане предоставляет очень хорошие возможности для взаимовыгодного сотрудничества, для развития административного судопроизводства, административной юстиции в целом», - сказал он.

«Хорошо функционирующая административная юстиция является залогом и катализатором экономического развития», - продолжил Йорг Пуделька.

«Это не только вопрос в рамках защиты прав граждан, не менее важный момент заключается в том, что инвесторы (международные и местные) следят перед вложением больших инвестиций за правовыми стандартами в соответствующих странах… Развитие административной юстиции именно в экономическом плане, мне кажется, пригодится Казахстану, так как страна является экономическим локомотивом в Центральной Азии», - добавил он.

Йорг Пуделька заявил, что АППК разрабатывался долгое время.

«В итоге в прошлом году был принят соответствующий АППК, и в июле этого года он вступил в силу. Есть специализированные суды, которые рассматривают именно публично-правовые споры… АППК регулирует все: от А до Я. Процедуры - от возбуждения дела до вступления судебного решения», - добавил он.

Отметим, новый кодекс представляет собой достаточно уникальный законодательный акт, регулирующий порядок осуществления административных процедур, внутренних административных процедур государственных органов, а также порядок разрешения споров в сфере публичных правоотношений. Ранее в Казахстане такого кодекса не существовало.