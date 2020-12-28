Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

О предвыборной программе партии «Ауыл» рассказали компаниям сферы АПК

28 Декабря 2020, 16:55
О предвыборной программе партии «Ауыл» рассказали компаниям сферы АПК

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 28 декабря 2020 года агитационная группа партии «Ауыл» в составе кандидатов в Мажилис Парламента РК и маслихат Восточно-Казахстанской области Рабиги Токсеитовой и Фарида Абитаева провели встречу с коллективом ТОО «Астана-Бизнес» в Усть-Каменогорске и посетили мавзолей Абая (Мемориальный комплекс «Абай-Шакарим»), передает МИА «Казинформ».

В ходе встречи Рабига Токсеитова и Фарид Абитаев подробно рассказали о предвыборной программе партии «Ауыл».

После встречи с ТОО «Астана-Бизнес» агитационная группа посетила мавзолей Абая. Рабига Токсеитова отметила, что Абай был активным сторонником идеи единства народа. Его произведения являются большим вкладом в развитие не только нашей страны, но и культурного наследия мира.

Кроме того, сегодня кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК Т. Рахимбеков, З. Алипбек провели встречу в онлайн-режиме с членами Клуба главных редакторов. На встрече были обсуждены вопросы освещения в СМИ проблем развития сельских территорий.

В Костанайской области кандидаты в депутаты областного маслихата провели также онлайн-встречу с ведущими предпринимателями сферы АПК и презентовали им предвыборную программу партии.

В Акмолинской области кандидаты в депутаты областного и районных маслихатов встретились с рабочим коллективом ТОО «Kaz Tech Сельмаш».


Акмолинская область   Восточно-Казахстанская область   Костанайская область   Выборы   Политические партии   Политические реформы   Общество   Абай   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной