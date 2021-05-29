О предстоящем повышении цен на бетон предупредили застройщиков Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О предстоящем повышении цен на бетон и железобетонные изделия предупредили застройщиков Нур-Султана. Об этом сообщил президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально на прошлой неделе всем застройщикам Нур-Султана пришло письмо от одного из самых крупных производителей бетона и растворной продукции и железобетонной продукции по городу Нур-Султану. В письме было сообщено, что в июне месяце цена на бетон товарный вырастет на 30%, цена на железобетонные изделия на 10%», - сказал Виктор Микрюков в ходе Open Space по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья на площадке МИА «Казинформ».

Спикер добавил, что это непосредственно повлияет на структуру себестоимости жилья.

Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин заявил, что в Казахстане изучат объективность повышения цен на строительные материалы, а также действия субъектов рынка на предмет ценового сговора.

Глава АЗК отметил, что на сегодняшний день, Агентством по защите и развитию конкуренции РК проводятся анализы по республике по основным строительным материалам (кирпич, цемент, арматура и др.), в рамках которых будет изучена объективность повышения цен, а также действия субъектов рынка будут рассмотрены на предмет ценового сговора.