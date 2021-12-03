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О праздновании 175-летия Жамбыла Жабаева рассказала Актоты Раимкулова

3 Декабря 2021 16:08
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О праздновании 175-летия Жамбыла Жабаева рассказала Актоты Раимкулова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова рассказала, как отмечается в этом году в Казахстане 175-летие великого казахского поэта Жамбыла Жабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году мы отмечаем 30-летие Независимости и 175-летие Жамбыла Жабаева. Мы в течение года провели более 500 различных мероприятий, в том числе и за рубежом. Образовательные, культурные, научные - литературные вечера, тематические экскурсии, книжные выставки и фотовыставки, круглые столы, айтысы акынов и другие мероприятия, направленные на пропаганду творчества поэта», - рассказала министр.

Она отметила, что сегодня состоялась интересная встреча с молодыми писателями, поэтами, артистами в рамках празднования 175-летия Жамбыла Жабаева.

«Такие встречи дают молодым талантам мотивацию, они должны знать, что нужны нашей стране. Наше будущее - это молодежь. Все эти мероприятия проводятся для них. Сегодня были озвучены разные предложения и инициативы. Мы отмечаем 30-летие Независимости и должны ценить это. Ведь наши деды и прадеды мечтали об этом дне. Мы должны трудиться, развивать нашу страну», - сказала министр.

Напомним, сегодня государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, Государственный секретарь Кыргызской Республики Суйунбек Касмамбетов, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, аким Алматинской области Канат Бозумбаев, общественные деятели, писатели и другие посетили литературно-мемориальный музей Жамбыла Жабаева в Алматинской области и встретились с молодыми поэтами и артистами.


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Автор:

Еламан Турысбеков

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