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О правилах безопасности во время крещенского купания напомнили в Туркестанской области

17 Января 2020 21:19
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О правилах безопасности во время крещенского купания напомнили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – О правилах безопасности во время купания в проруби напомнил начальник надзорного управления по уменьшению опасности бедствий и гражданской защите Туркестанской области, полковник Бахытжан Запаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Туркестанскую областную региональную службу коммуникаций.

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«В ночь с 18 на 19 января весь православный мир отмечает праздник Крещения Господня, или Богоявления. Желающих окунуться в проруби год от года становится все больше и больше. Каждому, кто решится искупаться в оборудованной купели, следует грамотно оценивать состояние своего здоровья и риск наступления нежелательных последствий. Ежегодно в регионе устаналивают три места: в Толебийском районе, городах Арысь и Шардара», - сообщил Бахытжан Запаров.

Он напомнил правила подготовки к крещенскому купанию:

- перед купанием в водоеме разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

- к водоему необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до водоема. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые защищают ноги от острых камней, а также не дадут скользить на льду. На пути к водоему надо помнить, что дорожка может быть скользкой, поэтому идти следует медленно.

Не рекомендуется:

- купание без представителей служб спасения и медицинских работников;

- купание детей без присмотра родителей или взрослых;

- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- приводить с собой собак и других животных;

- оставлять на снегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;

- подавать крики ложной тревоги;

Также специалисты советуют не нырять в воду вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести шоку от холода;

«При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте, не стоит находиться в воде более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.

Когда выйдете из воды, разотритесь махровым полотенцем и поспешите в теплое помещение, где можно выпить горячего чаю», - добавил Бахытжан Запаров.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Религия, Безопасность, Общество,
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